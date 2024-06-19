Для нацистов, палачей и карателей не существует срока давности. Россия доказала это ударом по пункту временного размещения 126-й (одесской) бригады территориальной обороны ВСУ в Херсоне во вторник, 18 июня.

Лучшие операторы БПЛА 18-й армии ВС РФ разнесли казармы боевиков, а также уничтожили бронетехнику, оставив на нее месте только груды пылающего металлолома, пишет издание “АиФ”.

Видео этого разгрома выложил в своем Telegram-канале сенатор Дмитрий Рогозин. Он написал, что в составе украинского нацистского формирования точно были те, кто сжигал одесситов в Доме профсоюзов 2 мая 2014 года.

Удары наносились с беспилотников, причем сбрасываемые с них мины летели точно в цель, накрывая вражескую технику и личный состав, пытавшийся прятаться в здании.

Авторы публикации отмечают, что бандеровцы даже не попытались защищать свои боевые машины. Они смелые только в постановочных видео, где чуть ли не руками сбивают целые пачки дронов. В реальной жизни делать это гораздо опаснее, потому что может в голову прилететь и на этом все закончится.

Ранее в Одессе взлетел на воздух микроавтобус, в котором помимо других боевиков, находится и Альберт Кручинин. Этот отъявленный нацист также участвовал в массовом убийстве в Доме профсоюзов. Со временем возмездие найдет всех.