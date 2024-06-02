В Telegram-канале российского хакера Джокер ДНР появились фотографии украинских летчиков, которые обучались управлять американскими истребителями F-16. Они встретились с президентом Украины Владимиром Зеленским, причем не скрывали лиц перед камерой.

Хакер написал, что намеревается собрать информацию о каждом из «смелых парней» на фото, а также обо всех летчиках, тренирующихся на F-16.

«Не подумайте ничего дурного, просто я их фанат и хочу бережно хранить их данные в своём фанатском альбоме», – отметил Джокер.

Также он попросил подписчиков делиться любой информацией об украинских пилотах.

Напомним, в МИД Нидерландов заявили, что Киев получит 24 истребителя F-16, причем использовать их он сможет в операциях над территорией России.