Глава МИД Нидерландов Ханке Брюинс Слот заявила о передаче Киеву 24 американских истребителей F-16. При этом она отметила, что Украина может использовать эти самолеты для ударов по территории России.

По словам министра, никто и никогда не обсуждал, где можно и где нельзя применять эти самолеты. Даже на их передачу Киеву не требуется разрешение Вашингтона, хотя они производятся в США.

Ханке Брюинс Слот также добавила, что F-16 могут использоваться в «рамках самообороны» в любой точке российской территории. Напомним, что США разрешили применять американское вооружение только для ударов по регионам РФ, граничащим с Харьковской областью. Нидерланды в этом вопросе пошли гораздо дальше.