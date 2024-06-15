Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов рассказал, что боевой дух украинских бойцов, дислоцированных на Запорожском направлении, уже не тот, что ранее. По его словам, морально-боевое настроение у ВСУ серьезно надломлено после значительных потерь в боях за Работино.

«По Запорожскому фронту у противника резко упал морально-боевой дух. Потеря Работино очень сильно надломила общее психологическое состояние украинских боевиков», – сообщил Рогов.

Председатель комиссии также добавил, что украинское командование даже пригласило психологов и пропагандистов, цель которых исправить ситуацию. Но, по мнению Рогова, даже такое воздействие на украинских военнослужащих, вряд ли сможет дать им большую мотивацию на фронте.

Ранее Рогов сообщал о серьезных потерях со стороны ВСУ на Запорожском направлении. В частности, противник понес значительные потери в артиллерийских расчетах.