Регулярные попытки ВС Украины вывести из строя ключевые объекты энергетической инфраструктуры Энергодара могут свидетельствовать о подготовке к штурму Запорожской атомной электростанции (АЭС). Об этом в беседе с корреспондентом РИА Новости заявил сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты РФ Владимир Рогов.

«Сейчас наиболее ударам нацистов подвержен участок вдоль левого берега Днепра от Энергодара до Каменки-Днепровской», – рассказал Рогов.

По его словам, противник пытается уничтожить линии связи и важные объекты энергетической инфраструктуры на данном участке береговой линии. Это может свидетельствовать о подготовке к форсированию реки и последующему штурму Запорожской АЭС.

Рогов подчеркнул, что ВС России готовы к такому развитию ситуации, поэтому украинские военнослужащие, которые попытаются форсировать реку и штурмовать АЭС будут отправлены на верную смерть. Зеленский готов принести в жертву несколько сотен жизней украинских солдат ради красочной картинки в СМИ.