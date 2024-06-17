Участники саммита по украинскому вопросу, проходившего в Швейцарии с 15 по 16 июня, решили, что Россия должна предоставить свободное передвижение по Азовскому морю. Подобный тезис содержится в итоговом коммюнике. Свое мнение по данному поводу высказал Владимир Рогов, председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов. По его словам, подобные требования являются клоунадой и профанацией.

«Все это профанация и клоунада. Азовское море – это внутренний вопрос России», – заявил Рогов, подчеркнув, что каждое из проголосовавших за этот пункт государств должно получить ноту протеста.

Азовское море ныне является внутренним морем Российской Федерации после вхождения в состав страны новых регионов. Напомним, что жители регионов изъявили свою волю жить в составе России путем проведения референдума в сентябре 2022 года. По итогам голосования, Херсонская и Запорожская области, ДНР И ЛНР вошли в состав Российской Федерации.