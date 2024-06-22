Главной причиной распада семейных пар является совсем не измена одного из партнеров, а бытовуха, способная уничтожить даже самые идеальные отношения. Об этом в интервью “Газете.ру” рассказала академический психолог Ирина Молвинская.

Она пояснила, что именно бытовые проблемы, а также нежелание женщин заниматься саморазвитием и определять свое место в семье часто становятся причиной измен.

«В первую очередь, женщина должна определиться со своей ролью — как она себя позиционирует в отношениях? Партнеры должны быть одновременно и друзьями, и любовниками, и вдохновителями друг для друга», — пояснила психолог.

Также она отметила, что если оба партнера обращаются к специалисту и демонстрируют желание справиться с проблемами, они смогут преодолеть любой кризис.