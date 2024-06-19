Продюсер Иосиф Пригожин занял нейтральную позицию в конфликте между Николаем Басковым и Ольгой Бузовой, подробности о котором мы рассказали ранее. Он считает, что оба исполнителя – люди с характером и поэтому никто не собирается уступать.

Бузова слишком близко к сердцу восприняла шутку Баскова о наряде на вручении Премии Муз-ТВ, отметил Пригожин.

“Я могу спокойно относиться к любым шуткам со стороны Коли. Он дружелюбный и порядочный человек. Что касается Оли, мне кажется, что она слишком остро отреагировала”, – заявил он.

Ольга вполне могла отшутиться или отправить в адрес Николая какую-то едкую колкость, но она для этого слишком сентиментальная и чувствительная. Поэтому она сознательно пошла на конфликт, что и привело к серьезному скандалу, в который сейчас активно вовлекаются другие представители российской эстрады.

Напомним, Бузова в ответ на шутку Баскова написала, что даже если он с микрофоном, все равно мог бы промолчать. Николай же сравнил ее пение с криком козы, заявив, что может справиться и без микрофона.