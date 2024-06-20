Запад повел себя совершенно предсказуемо в ответ на мирные инициативы России, заявил по итогам визитов в КНДР и Вьетнам президент РФ Влаимир Путин.

Он отметил, что ожидал именно такой реакции Киева и Запада. Однако в дальнейшем время покажет, как будет изменяться ситуация. Многое, по словам главы государства, зависит от обстановки в зоне специальной военной операции.

Здравомыслящие политики должны задуматься о том, насколько реалистичными являются инициативы России, а также о том, что они полностью отвечают интересам стран Европы. Если они конечно, реально хотят мира, а не просто о нем говорят.

Напомним, Владимир Путин назвал условиями прекращения огня и перехода к мирным переговорам признание четырех новых регионов и Крыма территорией России, а также отказ Киева от вступления в НАТО и возвращения Украине нейтрального статуса.