Посетившая Абхазию жительница Уфы рассказала, что заранее готовились с мужем к разрухе в этой стране. Однако реальность все равно оказалась еще хуже.

Женщина назвала преимуществами только красивые природные виды и пляжи, на которых совсем мало отдыхающих. Во всем остальном она увидела сплошные минусы. По словам туристки, прогулки вечером по Гагре оказались совершенно не комфортными, так как на улицах курорта нет света, зато много бродячих животных.

Снять жилье в Абхазии – это целая проблема, так как местные не хотят потом убирать после туристов. В гостевых домах им заявляли, что уборки будет больше, чем прибыли. В результате супруги сняли комнату у беременной женщины.

Женщина назвала Абхазию совсем уж бюджетным вариантом, который подходит для людей, готовых мириться с дискомфортом и недостатками, иногда повергающими в шок. В следующий отпуск она и муж лучше поедут в одну из азиатских стран.