Сгоревшая после прилета украинского FPV-дрона реактивная система залпового огня «Град» ВС РФ нанесла «прощальный залп» по позициям противника на фронте. Соответствующие кадры были опубликованы в Телеграм-канале военного аналитика Бориса Рожина.

Ударный беспилотник уничтожил шасси российской РСЗО, однако боевая часть машины осталась нетронутой. Поэтому экипаж машины решил нанести по противнику свой «прощальный удар». Для этого российские военнослужащие присоединили к уцелевшей пусковой установке аккумуляторную батарею и произвели залп с безопасного расстояния.

«Подождали, пока огонь потухнет. Подключили аккумулятор и дали прощальный залп по врагу, тем более реактивная система была наведена», – подписал опубликованные кадры военный аналитик.

Ранее Министерство обороны Российской Федерации сообщило о нанесении результативного удара беспилотниками по украинским аэродромам, который были подготовлены для приема западных истребителей F-16.