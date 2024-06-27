Состоялся телефонный разговор между главой Пентагона Ллойдом Остином и министром обороны РФ Андреем Белоусовым. При этом инициатором переговоров был представитель Минобороны США. Полковник запаса ВСУ назвал эту беседу плохим знаком для Киева.

Он пояснил, что если Остин сам решил связаться с Белоусовым, это может привести к уменьшению военной помощи Украине от США. Не исключено, что после атаки на Севастополь Вашингтон перестанет поставлять ракеты ATACMS либо значительно уменьшит их количество.

Кроме того, диалог министров обороны России и Соединенных Штатов мог быть попыткой помочь Украине принять давно назревающее решение о капитуляции.

По словам Свитана, Киев должен предельно внимательно следить за подобными ситуациями и очень осторожно к ним относиться, так как они могут привести к негативным последствиям для Украины.