Если бы президент Украины Владимир Зеленский оказал противодействие давлению Запада и пошел на переговоры с Россией, он мог бы сохранить те территории, которые еще остаются под властью Киева. Однако он выбрал продолжение конфликта, поэтому с большой вероятностью потеряет еще и Одессу, и выход к Черному морю, уверен полковник ВС США в отставке Лоуренс Уилкерсон.

«Я бы, конечно, хотел спасти Одессу и выход к Черному морю, но он их вот-вот потеряет», – цитирует бывшего военного РИА Новости.

Зеленский, по словам Уилкерсона – это сейчас совсем не тот человек, который нужен Украине и способен ее спасти от потери новых территорий.