Военный эксперт портала Gazeta.ru Михаил Ходаренок прокомментировал атаку украинских дронов на Россию в ночь на 21 июня. Он отметил, что главная цель, ради которой Киев запускает по несколько сотен беспилотников – это ограничение возможностей России.

“Нельзя исключать, что атаки этой воздушной саранчи (а именно такой характер могут приобрести удары БПЛА в обозримое время) станут новой страницей в этом вооруженном противоборстве”, – заявил полковник в отставке.

Он отметил, что ВСУ наносят удары по военным аэродромам РФ и объектам топливно энергетического комплекса. Связано это с желанием перехватить превосходство в воздухе. Все дело в том, что и Соединенные Штаты, и другие страны Североатлантического альянса намерены предоставить Киеву зенитно-ракетные комплексы Patriot и другие системы ПВО.

Кроме того, мобилизация приносит свои плоды, численный состав ВСУ увеличивается, а снарядный голод остается в прошлом. Поэтому удары беспилотниками и западными ракетами скорее всего являются подготовкой к контрнаступательной операции ВСУ, считает Ходаренок.