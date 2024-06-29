Политолог Василь Вакаров на радио Sputnik рассказал, почему президент Украины Владимир Зеленский не отправил за решетку уволенных на днях генералов. По словам эксперта, украинский лидер боится государственного переворота.

Он пояснил, что радикальные националисты, которые сейчас набрались силы и имеют большой опыт участия в боевых действиях, оказывают давление не только на Зеленского и его окружение, но и на военных. Они хотят захватить власть в свои руки и имеют все шансы это сделать.

“Цель – удалить офицеров, удалить генералов, тех людей, которые понимают, что такое армия, умеют воевать, но идеологически не являются сторонниками нацизма. Это идеологическая борьба в Украине, нацисты против военных”, пояснил политолог.

Зеленский опасается нацистов и боится государственного переворота. Поэтому уволенные генералы остаются на свободе, по мнению президента, они хорошо знают, как управлять армией и могут обеспечить военным перевес в случае открытого столкновения.