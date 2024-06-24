Соединенные Штаты и другие западные страны ведут против Россию информационную войну и поэтому свободу слова они поставили на паузу. Только этим можно объяснить тотальное молчание по поводу террористического акта ВСУ в Крыму.

Политолог Денис Денисов рассказал порталу “Регнум”, что это демонстрация той самой “свободы слова”, которую Запад преподносит как одну из демократических ценностей. На самом деле, цензура в тех же США намного жестче, чем в тех государствах, в которых, по мнению Вашингтона, свобода слова ограничена.

“Противостоять этому можно только правдой. Необходимо доносить правдивую информацию до западной аудитории, преодолевая все ограничения и запреты”, – уверен политолог.

Денисов напомнил, что западные СМИ ничего не сообщали о постоянных обстрелах Киевом Донбасса, не упоминали о пытках гражданского населения Мариуполя украинскими боевиками. Подобных событий в их парадигме произойти не может, поэтому они замалчивают информацию.