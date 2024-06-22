Украина обостряет боевые действия и собирается делать это еще сильнее. Это процесс подготовки к мирным переговорам, считает киевский политолог Константин Бондаренко.

Он объяснил, что и ужесточающиеся боевые действия, и подготовка к летнему наступлению направлены на улучшение позиций Киева на гипотетических переговорах с Москвой.

Кроме того, ВСУ проводят тотальную мобилизацию, которая должна подтолкнуть население страны к мысли, что конфликт пора заканчивать. Для этого Киев намерен довести ситуацию до массовой паники.

Ранее стало известно, что ВС РФ взяли под свой контроль промзону в микрорайоне “Канал” в Часовом Яре. На Харьковском направлении ВСУ по-прежнему ведут контрнаступление с целью выбить российские подразделения из ВОлчанска.