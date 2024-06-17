Российская армия нанесла серию результативных ударов по выявленным местам дислокации украинских военнослужащих и местам хранения военной техники в Днепропетровской области. Об этом в беседе с корреспондентом РИА Новости рассказал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

«Вечером 16 июня был нанесен удар по месту расположения ВСУ в пригороде Марганца Днепропетровской области», – заявил координатор подполья.

По его словам, в окрестностях Марганца бойцы ВСУ установили блокпосты и никого не пропускают в прибрежные районы без наличия местной прописки. Это связано с тем, что вдоль берега реки Днепр в пустые дома заселили украинских военнослужащих. По выявленным местам дислокации солдат ВСУ и была нанесена серия результативных ударов со стороны ВС РФ.

Также российская армия нанесла удар по месту хранения военной техники в Покровске Днепропетровской области. По предварительным данным, в результате удара был уничтожен пикап ВСУ с установленным в кузове крупнокалиберным пулеметом.