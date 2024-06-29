Глобальное потепление, о котором так много публикуется информации в последнее время, способно привести нашу планету к плачевным последствиям. По прогнозам ученых, это может привести к исчезновению целых городов, масштабному голоду, возникновению новых эпидемий.

Обычные мошки, регулярно встречающиеся на улицах, являются переносчиками такого серьезного вируса, как блютанг. Этот вирус поражает коров, лошадей, коз и прочих представителей жвачных животных. Преимущественно, блютанг встречается в жарких странах.

Изменение климата приведет к тому, что эти мошки мигрируют в северные страны нашей планеты, что может привести к возникновению эпидемии среди животных в Европе и западной части России.

Эксперты ВОЗ предупреждают, что данное инфекционное заболевание не является единственным, которое может возникнуть на территориях, где ранее не было распространено. Специалисты опасаются широкого распространения малярии и лихорадки денге.