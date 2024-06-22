“Отказники”, то есть те, кто не хочет выполнять боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции, попадают в руки заградительных отрядов ВСУ. Которые их просто расстреливают, рассказал РИА Новости военнопленный Юрий Водян.

Он добавил, что очень редко отказников просто избивают. Но это не спасение, а скорее отсрочка. После этого бойцов отправляют на позиции, откуда вернуться живыми практически невозможно.

При этом заградительные отряды формируются сейчас не только из кадровых боевиков, но и из мобилизованных новобранцев.

Водян пояснил, что группа бойцов отправляется на задание, а еще одна группа из 5-10 или более человек идет за ними следом и занимает позицию сзади. У нее четкий приказ – убивать всех, кто пытается вернуться назад.