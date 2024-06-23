Экс-сотрудник студии по разработке компьютерных игр Rockstar Games Лазло Джонс признался в подкасте Kinda Funny Games, что в далеком 2004 году во время работы над игрой GTA San Andreas диалоги игровых персонажей создавались при участии членов настоящих уличных банд.

По его словам, во время общения с реальными бандитами разработчики решили изменить большинство диалогов игровых персонажей, а также стиль их общения, поскольку первоначальная версия сюжета была подвергнута резкой критике со стороны уголовников.

«Мы так не говорим», – вспоминает Джонс слова одного из бандитов после прочтения сюжета.

Бывший сотрудник студии Rockstar Games отметил, что во время разработки игр часто практиковались встреч и общение с потенциальными авторами озвучки или экспертами в области темы игры. Именно так поступили разработчики игры San Andreas, получив консультацию относительно диалогов персонажей и их стиля общения у членов настоящих уличных банд.