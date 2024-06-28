Российский отряд “Буревестник” входящего в состав группировки войск “Юг” Добровольческого корпуса за два месяца уничтожил технику противника на два миллиарда рублей.

Замполит подразделения с позывным “Искандер” уточнил, что в основном бойцы уничтожают тяжелые боевые машины и вооружение ВСУ.

«Примерно соотношение следующее: около двух миллиардов рублей за апрель-май», – рассказал замполит, подсчитав экономические потери ВС Украины.

Отряд “Буревестник” создан в составе Добровольческого корпуса для боевой работы с беспилотными аппаратами. Бойцы проводят разведку с воздуха, после чего уничтожают обнаруженные цели дронами-камикадзе или БПЛА с системой сброса взрывных устройств.

Подразделение начало активно ликвидировать технику противника в марте 2024 года.