В ближайшие сутки Оренбургскую область настигнет мощная магнитная буря. Такую информацию передали сотрудники Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ РАН.

Предстоящая магнитная буря оценивается в пять баллов. Специалисты котируют ее как слабую, но метеозависимые люди все равно могут ощутить ее последствия. Действие магнитной бури ожидается нынешней ночью, а своего пика она достигнет утром 29 июня. Спад солнечной активности, как отмечают специалисты, должен произойти уже к полудню.

Отмечается, что сильные геомагнитные колебания также могут произойти 30 июня. Активность солнечных вспышек будет соответствовать оранжевому уровню.

Ранее на Солнце произошло 9 вспышек, которые были классифицированы уровнем С и выше. Сегодня также зафиксировано три вспышки.

Ранее кандидат медицинских наук, эндокринолог Зухра Павлова рассказала, что чувствительным к магнитным колебаниям людям стоит внимательно следить за своим самочувствием. В случае ухудшения состояния, лучше вызвать скорую помощь. Из-за магнитных бурь у людей могут наблюдаться скачки артериального давления, сильные головные боли, обострения хронических заболеваний.