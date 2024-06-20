Житель Одессы переоделся в старушку и попытался выехать из страны. Однако бдительные украинские пограничники все же раскрыли его план.

После принятия закона об ужесточении мобилизации ситуация с призывом в армию на Украине становится все абсурднее с каждым днем. Военнообязанные мужчины предпринимают любые меры, чтобы выехать за границу.

В Сети появилось видео с “бабушкой”, в которую переоделся одессит. Он завязал на голову платок и пытается не привлекать внимания, однако правоохранители все же замечают его. Они интересуются, мужчина он или женщина, а затем требуют документы для подтверждения личности.

У мужчины не остается другого выхода, поэтому он снимает платок и рассказывает, что пытался выехать в Словакию. Теперь ему придется понести ответственность за такой маскарад.