Владелец кафе на пляже в Учкуевке, который укрыл почти 50 человек во время удара ВСУ по Севастополю, рассказал о странных ранах у пострадавших.

Мужчина объяснил, что он бывший военный хирург и имеет соответствующее образование. По его словам, раны пострадавших не кровоточили, что вполне может быть связано с особенностями суббоеприпасов американских ракет ATACMS.

“Никогда не видел такого типа осколочных ранений — не кровоточат. Я осматривал одну девушку… с ранением в брюшную полость и при этом рана не кровила…. Возможно, такой эффект создается для усложнения первичной диагностики раненых”, – высказал свое предположение очевидец.

Также он отметил, что враг специально выбрал для удара по пляжу такое время, когда там было большое количество людей. Напомним, атака проводилась в выходной день.

В результате удара ВСУ погибли 4 человека. Двое из них дети – девочки 2 и 9 лет.