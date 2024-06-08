Обучение на семейного психолога онлайн

Согласно всезнающей статистике, за прошлый год в России востребованность услуг семейных психологов выросла на 43 процента. Эта профессия способна приносить не только реальную пользу клиентам, но и хороший доход, однако для этого нужно освоить все ее тонкости. Сделать это можно дистанционно, не отрываясь от основной сферы деятельности и не тратя драгоценное время на поездки к месту учебы и обратно.

Чтобы получить такую профессию, как семейный психолог, обучение лучше проходить у настоящих профессионалов. Это позволит не только освоить азы, но и повысить имеющуюся квалификацию, пройти дополнительные программы и практические занятия с моделированием самых разнообразных конфликтных и стрессовых ситуаций в семье.

Чем занимается семейный психолог

Главная сфера, на которую направлены все знания и навыки такого специалиста – это семейная жизнь. От него требуется:

знать и грамотно применять основные методики социально-психологической диагностики;

своевременно выявлять кризисные моменты в отношениях между членами семьи и предлагать эффективные пути выхода из них;

диагностировать индивидуальность мужа и жены, а также отношения между ними;

разрешать психолого-педагогические ситуации в отношениях родителей и детей.

В дистанционном обучении ключевым этапом является практика, которая позволяет быстро ориентироваться в любых ситуациях, находить пути решения самых сложных проблем и конфликтов в семье. Ей уделяется гораздо больше внимания, чем теории.

Преимущества дистанционного обучения

Главное из них – это возможность самостоятельно определять график обучения, проходить программы с той скоростью, которая максимально комфортна для студента. Кроме того, можно выделить еще несколько неоспоримых плюсов:

экономия денег и времени, отсутствие ежедневных расходов на поездки в учебное заведение;

возможность совмещать обучение с основной работой или с домашними делами;

развитие самодисциплины, получение весьма важного навыка самообразования;

получение только актуальной информации по теме. Онлайн-курсы гораздо более гибкие, чем обычные, так как вносить изменения в них можно практически мгновенно.

При этом студент получает диплом государственного образца и возможность приступить к работе сразу после обучения, благодаря большому количеству практических занятий может заполнить первые пробелы в портфолио.