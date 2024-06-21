Многие военнообязанные мужчины на Украине не хотят попасть под мобилизацию и поэтому месяцами не выходят из дома. Если они все же делают это, то едут до нужной точки на такси и держат под рукой средства оповещения на случай внезапной встречи с сотрудниками ТЦК (бывшие военкоматы), пишет американская The New York Times.

Украинцы давно не верят в россказни президента Зеленского об успехах на фронте. Они уверены, что мобилизация – это билет в один конец и могут привести множество вполне реальных примеров этому.

Основные причины, которые называют прячущиеся дома жители Украины – это чрезмерно жесткие и даже наглые действия представителей военкоматов, а также минимальная подготовка перед отправкой на фронт, которая ничего не дает и не помогает выжить.

Американские журналисты взяли интервью у 28-летнего львовянина, который сидит дома и надеется только на друга, который привозит ему продукты. Если же мужчина покидает дом, он надевает браслет с кнопкой SOS. Этот гаджет в случае попадания под мобилизацию, должен отправить родственникам жителя Львова его координаты.