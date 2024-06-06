Немецкий депутат Норберт Реттген во время беседы с журналистами телеканала Phoenix заявил, что Украине никто не запрещал наносить удары по России. По его словам, это совершенно не противоречит международному праву, поэтому Киеву не было запрещено атаковать российские территории.

«Всегда было понятно, что, согласно международному праву, Украине было разрешено защищаться от российских атак ударами по территории России», – заявил Реттген.

По словам немецкого политика, ранее Запад не разрешал наносить удары своим оружием по российским территориям, так как подчеркивал его оборонительную цель. Но так как ситуация на фронте поменялась, то западные страны решили изменить свою тактику.

Напомним, 31 мая официальный представитель немецкого правительства Вольфганг Бюхнер подтвердил о данном Киеву разрешении Берлина по использованию немецкого оружия для нанесения ударов по российским территориям, граничащим с Харьковской областью.