Во время встречи Владимира Путина с представителями иностранных СМИ в Санкт-Петербурге президент Российской Федерации заявил о возможном ассиметричном ответе Москвы на поставки западными странами дальнобойного оружия Киеву. Бывший подполковник армии США Дэниел Дэвис прокомментировал на своей страничке в социальной сети Х (ранее Twitter, заблокированный в России) заявление российского президента.

«Это серьезно», – написал военный эксперт.

По его словам, западные страны продолжают двигаться по пути эскалации в украинском конфликте. Данный путь Запада связан с возрастающими рисками получить серьезный ответ со стороны Российской Федерации. При этом в настоящий момент отсутствует даже намек на потенциальный успех для стран Запада.

Дэвис заявил о необходимости срочной смены политики в отношении конфликта на Украине. По его мнению, Киеву необходимо немедленно начинать мирные переговоры пока не стало слишком поздно.