Родные скончавшейся от онкологии актрисы Анастасии Заворотнюк впервые после ее смерти сделали официальное заявление. На девятый день после смерти члены семьи актрисы опубликовали слова благодарности всем, кто всячески поддерживал Анастасию во время ее болезни. Также они написали, что регулярно передавали Насте пожелания и слова поддержки от поклонников и друзей.

«Спасибо всем за то, что видели в ней не просто яркую звезду экрана, но замечали ее внутреннюю красоту, доброту, душевность. Она действительно была такой. Давайте помолимся за нее сегодня, чтобы ее путь был легким», – написали родные актрисы.

Отдельную благодарность высказали коллективу ледовых шоу Татьяны Навки. Все сотрудники шли навстречу супругу Анастасии Петру Чернышеву, чтобы он мог репетировать свои номера в ночное время. Петр только ночью отправлялся на репетиции, так как днем все время не отходил от своей любимой жены.

«Спасибо коллективу ледового театра за то, что всегда относились с пониманием и репетировали все шоу по ночам, чтобы Петр мог целый день проводить рядом с Настей», – говорится в сообщении.

Анастасия Заворотнюк с 2019 года перестала появляться на экранах и в общественных местах. У нее было обнаружено серьезное заболевание – опухоль головного мозга. Актриса приступила к лечению и на протяжении пяти лет боролась с онкологией. Все близкие надеялись, что Настя поправится, но болезнь не отступила. Анастасия скончалась в ночь на 30 мая на руках у своего супруга Петра Чернышева.