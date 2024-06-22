Актер Андрей Миронов успел сыграть много ролей, причем каждая из них была уникальной и неповторимой. Но все же и зрители, и кинокритики в восторге от двух образов, которые воплотил этот невероятно популярный в свое время и харизматичный артист.

Первая – это мошенник Гена Козодоев в “Бриллиантовой руке” (18+). Этот фильм был снят в 1968 году, но многие до сих пор с удовольствием его пересматривают.

“Шеф, все пропало, всё пропало! Гипс снимают, клиент уезжает!”, “Сеня! Быстро объясни товарищу, зачем Володька сбрил усы!”, “Федя, дичь”, – эти и другие фразы расхватали на цитаты сразу после выхода комедии на экран.

Еще одна хорошо запомнившаяся роль Миронова – это Роман Любешкин в романтической комедии “Три плюс два”.