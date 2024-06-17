Следующее предложение о заключении мирного соглашения между Киевом и Москвой будет «более жестким и сложным» для украинской стороны в случае их отказа от озвученных российским президентом Владимиром Путиным текущих условий. Об этом в беседе с корреспондентом информационного агентства ТАСС заявил директор Службы внешней разведки (СВР) Российской Федерации Сергей Нарышкин.

По его словам, в случае отказа представителей политического руководства Украины от исполнения условий остановки боевых действий, озвученных президентом Российской Федерации, следующее предложение будут более жесткими.

Напомним, что Владимир Путин во время встречи с руководством МИД РФ предложил украинскому руководству урегулировать конфликт мирным путем. Для реализации данной инициативы в Киеве должны признать вхождение в состав Российской Федерации Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Также Украина должна закрепить законодательно внеблоковый и безъядерный статус. Украинские власти уже назвали данное предложение ультиматумом и отказались его выполнять.