Российский государственный концерн ВКО «Алмаз-Антей», занимающийся разработкой и выпуском вооружений для противовоздушной и противоракетной работы, представил на выставке «Флот-2024» турель «Комар» в модификации 3М47-03Э для борьбы с надводными морскими дронами и беспилотными летательными аппаратами. Об этом сообщает пресс-служба концерна.

Модифицированная версия турели «Комар» 3М47-03Э отличается от стандартной модификации 3М47-01Э способностью поражать не только беспилотные летательные аппараты, но также и морские надводные беспилотники. Турель оборудована системой гироскопической стабилизации, что позволяет устанавливать ее на морских судах.

Новая версия турели получила кроме стандартных ракет 9М342 типа «Игла-С» для уничтожения воздушных целей новые ракеты 9М120-1 типа «Атака» для уничтожения надводных целей. Захват, сопровождение и пуск ракеты по целям может осуществляться, как в ручном так и в автоматическом режимах.