Назначенный Киевом глава областной военной администрации Иван Федоров сообщил, что в Запорожье властям приходится отключать от электроснабжения даже критические объекты. Связано это с последними ударами ВС РФ по энергетической системе страны и разрушением ряда объектов генерации.

“Сегодня в Запорожье две третьих внешнего уличного освещения отключено, одной третьей достаточно, чтобы каким-то образом решать вопрос с безопасностью. Во всех больницах установлены генераторы . Все административные здания, где меньше 100 КВт, также переходят на генераторы, для того чтобы сэкономить свет для бытовых потребителей”, – заявил поставленный Украиной гауляйтер.

При этом газоснабжение и водоснабжение функционируют в штатном режиме, добавил Федоров.

Ранее военкор Александр Коц заявил, что из-за разрушения энергетики Украины она скоро не будет нужна ни Евросоюзу, ни НАТО.