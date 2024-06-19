В начале июня депутаты Верховной рады Украины проголосовали за законопроект о дошкольном образовании во втором чтении, в соответствии с которым в детских садах разрешено преподавать на языках коренных народов, кроме русского. Об этом в своем материале сообщает РИА Новости.

«Ну нет, этот милый деревенский расизм без меня», – отреагировал на принятый законопроект украинский депутат от партии «Слуга народа» Максим Бужанский.

Однако большинство украинских депутатов считает, что запрет общаться и получать образование на родном для части населения языке является нормальной практикой. Также будет ужесточен контроль за использованием украинского языка в средствах массовой информации. С 16 июля журналистам будет разрешено использовать не более 10% от хронометража телепрограммы на иностранных языках. При этом на русском допускается использование только «небольших фраз».

Украинские депутаты решили заставить всех чиновников, полицейских, а также работников транспорта, культуры, сферы образования, культуры и здравоохранения изучать английский язык в обязательном порядке.