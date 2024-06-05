В ходе ежегодной конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР), прошедшей с 22 по 24 мая в Нижнем Новгороде, была представлена умная матрешка «НиНочка» со встроенным искусственным интеллектом. Соответствующие кадры общения с умной матрешкой были опубликованы в официальном Телеграм-канале конференции ЦИПР.

«На стенде представлен виртуальный ассистент с встроенным искусственным интеллектом НиНочка», – подписали опубликованные кадры авторы Телеграм-канала.

На коротком видеоролике можно увидеть, как программный директор ЦИПР Александра Ильина общается с 2,5-метровой матрешкой. Своеобразный хостес конференции, работающий на основе встроенного искусственного интеллекта, помогал посетителям мероприятия ориентироваться в стендах и отвечал на все интересующие гостей вопросы.

В настоящее время российская умная матрешка в зеркальном корпусе уже находится на территории Белоруссии, где с 5-го по 8-е июня будет проходить международный форум по информационно-коммуникационным технологим.