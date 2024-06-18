СВО на Украине медленно, но уверенно близится к своему завершению. При этом Россия, которая даже не успела начать боевые действия в полную силу, успешно решает задачи по денацификации и демилитаризации противника, которые выгодны и Польше, сообщило издание Myśl Polska.

Автор публикации Петр Панасюк отметил, что польские власти должны уже понять, что идеология киевского режима чужда Варшаве. Поэтому лучшим их решениям была бы поддержка этих российских задач.

«Лучший для нас вариант — это, конечно, полная аннигиляция силового компонента на Украине, исповедующего культ Бандеры и Шухевича», – уверен Панасюк.

Также он добавил, что отправляя на Украину свое вооружение, Варшава рискует собственной безопасностью. Потому что ВСУ, получившие неоценимый опыт ведения боевых действий, гораздо сильнее польской армии.