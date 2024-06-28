Американская универсальная пусковая установка MLRS M270 A1 ВСУ, а также транспортно-заряжающие и грузовые автомобили с боекомплектом были уничтожены российским оперативно-тактическим ракетным комплексом «Искандер-М» в зоне СВО. Министерство обороны Российской Федерации опубликовало видеокадры с моментом уничтожения украинской военной техники.

Операторы разведывательных дронов ВС РФ смогли обнаружить место размещения РСЗО M270 A1 ВС Украины, способной запускать тактические баллистические ракеты ATACMS, в зоне СВО. Украинские боевики пытались спрятать пусковую установку, а также машины снабжения и обслуживания в одном из ангаров. По выявленному месту дислокации военной техники был нанесен точный удар из ОТРК «Искандер-М» ВС РФ.

На опубликованных кадрах можно увидеть, как пусковая установка MLRS M270 заезжает в ангар, после чего в него прилетает российская ракета. На видео можно увидеть, как в ангаре начался масштабный пожар и вторичная детонация боекомплекта.