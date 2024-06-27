В Сети появились кадры уничтожения многоэтажных зданий в Часовом Яре, где находились украинские боевики. Телеграм-канал «Архангел спецназа» опубликовал видео применения российскими силами модернизированной версии тяжелой огнеметной системы «Солнцепек».

На виде можно рассмотреть, как здания одно за другим накрываются восьмью снарядами, после чего происходит характерная для термобарических снарядов сферообразная взрывная волна.

По словам военного корреспондента Андрея Руденко, в данном случае было применение модернизированной версии «Солнцепека» – ТОС-2 «Тосочка». В данных высотках расположились украинские бойцы из 24-й бригады ВСУ. Кроме того, в зданиях находились военнослужащие подразделений ГУР Украины «Афина» и «Кракен» (запрещенная в России террористическая организация).

Ситуация в Часовом Яре для ВСУ ухудшается с каждым днем. ВС России постепенно берут населенный пункт в окружение. Кроме того, украинские боевики постепенно теряют боевой дух, ведь они оказались в западне.