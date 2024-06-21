Военнослужащих украинской армии после начала специальной военной операции в феврале 2022 года начали активно обучать военному делу по стандартам НАТО в странах Запада. Министерство обороны Украины опубликовало данные о количестве солдат, прошедших военную подготовку на Западе.

По данным украинского оборонного ведомства, с начала 2022 года военную подготовку по стандартам НАТО на Западе прошло более 52 тысяч солдат вооруженных сил Украины. Заместитель главы Минобороны Украины по вопросам европейской интеграции Александр Балануца заявил, что в настоящий момент Киев остро нуждается в качественном обучении собственных военнослужащих, поскольку идет активное формирование новых бригад.

«Поэтому продолжение миссии ЕС по военной помощи Украине является критически важным», – отметил Балануца.

Европейские чиновники поддержали запрос Киева на продолжение обучения военнослужащих украинской армии в западных странах. По словам главы военного штаба ЕС генерал-лейтенанта Микаэля Ван дер Лаана, Брюссель и дальше будет обеспечивать подготовку военнослужащих ВСУ по стандартам НАТО в странах ЕС.