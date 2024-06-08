В зоне проведения специальной военной операции подразделения Вооруженных сил Российской Федерации продолжают продвигаться вглубь обороны украинских войск. Об успехах российской армии на Харьковском направлении сообщает пресс-служба Министерства обороны России в своем Телеграм-канале.

«Подразделениями группировки войск “Север” продолжено продвижение в глубину обороны противника», – сообщает пресс-служба оборонного ведомства.

В результате наступления на позиции украинских сил штурмовые группы ВС РФ нанесли огневое поражение живой силе и бронетехнике 57-й мотопехотной бригады ВСУ и 125-й бригады территориальной обороны в окрестностях населенных пунктов Гранов и Константиновка на Харьковском направлении.

Потери противника в живой силе на данном участке фронта составили до 180 украинских солдат. Также российская армия уничтожила две боевые бронированные машины, три автомобиля, одна 152-миллиметровая гаубица Д-20 и две станции радиоэлектронной борьбы «Буковель-AD».