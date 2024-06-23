Массированный ракетный обстрел Севастополя со стороны ВС Украины, в результате которого пострадало большое количество мирного населения, включая детей, не останется без ответа со стороны Москвы. Об этом в эфире телеканала «Россия-24» заявил посол по особым поручениям Министерства иностранных дел Российской Федерации Родион Мирошник.

«Сейчас речь идет о массированном ударе, который нанесен по Севастополю, по Крыму. Это способ давления, способ посеять некую панику», – сказал российский дипломат.

По его словам, киевский режим забыл о способности российской армии жестко ответить на обстрел мирного населения в Крыму. Мирошник подчеркнул, что действия Киева не останутся без наказания, как в военном аспекте, так и в правовом.

Ранее Минобороны России заявило об ответственности Вашингтона за ракетный удар ракетами с кассетной боевой частью со стороны ВСУ по мирному населению Севастополя, поскольку именно американские военные специалисты вводят полетные задания в ракеты ATACMS.