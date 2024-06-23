Бойцы группировки войск “Восток” тщательно готовятся к штурмам украинских позиций, тренируясь на макетах, а также используют кроссовые мотоциклы для взятия опорных пунктов, рассказали в Минобороны РФ.

В тренировках помогают разведывательные беспилотники, которые выявляют все огневые точки противника, “лисьи норы”, позиции пулеметчиков и прочие объекты. Полученная информация используется для строительства макетов на полигонах в тылу. Поэтому, начиная штурм, бойцы заранее знают, где и что находится.

“Мы, исходя из приобретенного опыта в бою, подготавливаем новые методики по захвату штурмовых опорных пунктов, позиций. У нас идет взаимодействие с БПЛА – это корректировка. Потом идут беспилотные аппараты-камикадзе, также артиллерия, минометные расчеты. Полностью взаимодействуем для достижения цели”, – рассказала пресс-служба военного ведомства.

В районе Угледара для штурмов активно применяются кроссовые мотоциклы. Это компактные и маневренные транспортные средства.