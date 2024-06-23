Бойцы группировки войск “Восток” тщательно готовятся к штурмам украинских позиций, тренируясь на макетах, а также используют кроссовые мотоциклы для взятия опорных пунктов, рассказали в Минобороны РФ.
В тренировках помогают разведывательные беспилотники, которые выявляют все огневые точки противника, “лисьи норы”, позиции пулеметчиков и прочие объекты. Полученная информация используется для строительства макетов на полигонах в тылу. Поэтому, начиная штурм, бойцы заранее знают, где и что находится.
“Мы, исходя из приобретенного опыта в бою, подготавливаем новые методики по захвату штурмовых опорных пунктов, позиций. У нас идет взаимодействие с БПЛА – это корректировка. Потом идут беспилотные аппараты-камикадзе, также артиллерия, минометные расчеты. Полностью взаимодействуем для достижения цели”, – рассказала пресс-служба военного ведомства.
В районе Угледара для штурмов активно применяются кроссовые мотоциклы. Это компактные и маневренные транспортные средства.
“Мотоцикл здесь уже почти штатная техника. Такую небольшую и крайне маневренную цель в отличие от тяжелой техники поразить очень трудно. Бойцы на скорости закатываются в окопы ВСУ и сразу вступают в бой, с воздуха их ведут наши операторы беспилотников”, – передает ТАСС.