На Харьковском направлении ВСУ так и не смогли создать что-то вроде контрнаступления, обещанного президентом Украины Владимиром Зеленским. Мало того, украинские войска в Волчанске оказались в ловушке и сейчас их оборона трещит по швам.

Если российским войскам удастся прорвать ее окончательно, они смогут продвигаться дальше. И скорее всего сделают это, чтобы не допустить попыток Киева контратаковать, уверен военный эксперт из Великобритании Александр Меркурис.

Он отметил, что Зеленский в начале наступления ВС РФ на Харьковском направлении истерически кричал на своих генералов. Он думал, что ему представляют недостоверную информацию. Однако все гораздо хуже, чем он себе вообразил.