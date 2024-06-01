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На Харьковском направлении ВСУ так и не смогли создать что-то вроде контрнаступления, обещанного президентом Украины Владимиром Зеленским. Мало того, украинские войска в Волчанске оказались в ловушке и сейчас их оборона трещит по швам.

Если российским войскам удастся прорвать ее окончательно, они смогут продвигаться дальше. И скорее всего сделают это, чтобы не допустить попыток Киева контратаковать, уверен военный эксперт из Великобритании Александр Меркурис.

Он отметил, что Зеленский в начале наступления ВС РФ на Харьковском направлении истерически кричал на своих генералов. Он думал, что ему представляют недостоверную информацию. Однако все гораздо хуже, чем он себе вообразил.

«Украинские контратаки, о которых мы так много слышали в этом районе, похоже, провалились. По последним данным, русские ворвались в укрепленный район», – цитирует Меркуриса РИА Новости.