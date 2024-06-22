Украинские СМИ активно растиражировали информацию об окружении российских войск в Волчанске Харьковской области. Украинские источники заявляют, что ВСУ удалось взять в окружение порядка ста российских военнослужащих в районе Агрегатного завода. Но в рядах ВС России данную информацию опровергают.

Военнослужащий ВС РФ Александр побеседовал с российскими журналистами на эту тему. По его словам, действительно украинские боевики взяли в окружение небольшую группу российских военнослужащих. Но киевский режим приукрасил факты, так как в действительности в окружении оказалось не более 30 военнослужащих ВС РФ.

«Да, это окружение, а толку? Они там не батальон, не полк закрыли, там 20–30 человек сидит», – отметил российский боец.

Военнослужащий подчеркнул, что задачей находящихся в Агрегатном заводе российских бойцов входит удерживание позиции. По его словам, поблизости с ними, в 200 метрах находятся российские войска. Ребят не бросили, им доставляют боеприпасы и питание с помощью беспилотников, также обеспечили возможность подвода подкрепления и вывоза раненных.

По словам российского бойца, киевский режим показывает это как свою победу, но по факту, ВСУ не могут выбить российских военных с завода, который продолжают держать свои позиции.