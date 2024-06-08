Украинские террористы регулярно атакуют автомобили «Скорой помощи» в Белгородской области. Для их защиты российские специалисты разработали уникальные системы радиоэлектронной борьбы «Волнорез».

Разработчик рассказал, что главной сложностью было не допустить создания помех этими станциями РЭБ работе медицинского оборудования. Однако специалистам удалось решить данную проблему и несколько «Скорых» уже оборудованы «Волнорезами».

«Наши специалисты оснастили машины скорой помощи Белгородской области модульными системами РЭБ «Волнорез». Это крайне важный проект, поскольку “Скорые” эвакуируют мирных жителей непосредственно из тех районов, куда регулярно прилетают дроны, а сами по себе эти машины являются очень хорошо различимой и легкой целью для FPV противника», — цитирует разработчика РИА Новости.

Также специалисты сообщили, что создание системы заняло немало времени, однако в результате была обеспечена высокая эффективность ее работы.