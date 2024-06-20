Пассажиры автобуса были вынуждены перекрыть движение по автомобильной дороге Львов-Тернополь в окрестностях села Струтин в Львовской области, из-за попытки мобилизации водителя сотрудниками военкомата. Соответствующие кадры были опубликованы в Телеграм-канале «Политика Страны».

По предварительным данным, сотрудники Территориального центра комплектования (ТЦК – выполняет функции военкомата на Украине) остановили на трассе Львов-Тернополь пассажирский автобус для проверки документов у водителя. Работники ТЦК требовали, чтобы водитель автобуса проехал с ними для обновления данных военного учета.

Пассажиры автобуса начали препятствовать действиям украинских военкомов и перекрыли движение по трассе в знак протеста. На опубликованных кадрах можно увидеть, митингующих пассажиров автобуса, рядом с которыми находятся сотрудники ТЦК. Сообщается, что на место происшествия также прибыли сотрудники полиции.