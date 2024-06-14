Танки Abrams, которые позиционируются в США как самые мощные в мире, проигрывают российским боевым машинам по маневренности. Есть у них и другие недостатки, рассказал военный эксперт Виктор Литовкин.

«Abrams очень тяжелый — весит свыше 60 тонн. И несмотря на свой мощный двигатель — полторы тысячи лошадиных сил, — он не очень быстрый, не очень маневренный, а наши танки почти на 20 тонн легче, поэтому они более маневренные, им легче победить в дуэльном бою. (…) Это вообще более крупный танк, чем наш, — почти под три метра высотой. Наши танки — два метра 20 сантиметров. А чем больше машина, тем в нее легче попасть», — рассказал эксперт.

Он отметил, что в американских «Абрамсах», несмотря на их хваленую технологичность, нет даже автомата заряжания. Танкистам приходится самостоятельно заряжать оружие, сидя в тесной башне, что особенно неудобно при перемещении по неровной местности.

Ранее оператор FPV-дрона рассказал, что под Авдеевкой уничтожил американский «Абрамс», вспыхнувший как спичка после первой же атаки.