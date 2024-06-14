На Авдеевском направлении оператор FPV-дрона ВС РФ уничтожил еще один американский танк Abrams. Боевая машина при этом «вспыхнула как спичка» уже после первого удара, рассказал сам боец.

«Подлетать начал — смотрю, это танчик. Очевидно было — большой. Потихоньку пристроился к нему… спикировал, и он с одной маленькой «морковки» вспыхнул как спичка», — сообщил военнослужащий.

Сперва он думал, что это немецкий Leopard 2, но все же оказалось, что «Абрамсы» горят не хуже.

Ранее Герой России Расим Баксиков из экипажа легендарного танка «Алеша» сообщил, что «Абрамсы» и «Леопарды» слишком тяжелые, поэтому застревают в жирном грунте на Украине и превращаются в легкую цель для противотанковых ракет, снарядов и беспилотников.