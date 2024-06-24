Выпускник Сызранского высшего военного авиационного училища летчиков, Герой России подполковник Роман Кобец рассказал о первом опыте использования системы катапультирования в боевом вертолете Ка-52 в условиях реальных боевых действий. Об этом в своем материале сообщает РИА Новости.

«Нам пришлось привести в действие систему катапультирования на вертолёте. По сути, мы стали её испытателями», – заявил российский летчик.

По его словам, во время выполнения боевого задания по вертолету пришелся удар из ПЗРК. Роман Кобец вместе с майором Иваном Болдыревым, управляя вертолетом Ка-52, ощутили сильную вибрацию и все индикаторы загорелись одновременно. Экипаж «ведомого» вертолета сообщил о пуске зенитной ракеты, однако уже и так было понятно, что боевая машина получила критические повреждения.

Кобец вспоминает, что решение о катапультировании из горящего вертолета было принято за считанные секунды. В тот момент вертолет находился на высоте около 100 метров.